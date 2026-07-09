Beauty routine estiva | le buone abitudini per una pelle in equilibrio

In estate, proteggere, idratare e mantenere la pelle luminosa sono le priorità più diffuse. Martina Bindi suggerisce di adottare buone abitudini per difendersi dagli agenti esterni e preservare l’equilibrio cutaneo nel tempo. Si punta a ottenere una pelle che, oltre a accompagnare l’abbronzatura, presenti luce, compattezza e vitalità.

I consigli di Martina Bindi per difendere la pelle dagli agenti esterni ma anche preservare idratazione, equilibrio e qualità nel tempo. In estate proteggere, idratare e avere una pelle luminosa è un’esigenza sempre più condivisa: si desidera infatti una pelle che accompagni l’abbronzatura con luce, compattezza e vitalità. Tuttavia, durante i mesi estivi, la cute è sottoposta a maggiore stress a causa dei raggi solari, del caldo, del cloro e della salsedine e della maggiore sudorazione, tutti elementi che influiscono sul suo aspetto, indebolendo la barriera cutanea. In questo contesto assume sempre più importanza un approccio semplice e quotidiano che aiuti a preservare la qualità della pelle migliorandone l’aspetto nel tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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The Glow Up Routine That Will Change Your Summer Completely | Ultimate Guide

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