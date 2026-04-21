le buone abitudini per fare acquisti sicuri online

Negli ultimi anni, gli acquisti online sono diventati parte normale della routine di molte persone, grazie alla facilità di navigare tra le piattaforme e alle offerte disponibili con pochi clic. Questa modalità di shopping permette di scegliere tra un’ampia gamma di prodotti senza muoversi da casa. Tuttavia, è importante conoscere alcune precauzioni per evitare truffe o problemi legati alla sicurezza dei dati.

Tempo di lettura: 4 minuti Gli acquisti online sono entrati a far parte della vita quotidiana dei consumatori, grazie alla semplicità delle piattaforme e a promozioni accessibili in pochi clic. Ma dietro questa apparente facilità si nasconde anche una realtà meno rassicurante: truffe, furti di dati e falsi siti di e?commerce continuano a diffondersi. Per comprare in tranquillità, però, bastano alcune semplici abitudini per limitare i rischi e proteggere le proprie informazioni personali. Riconoscere i segnali d’allarme di un sito Un prezzo troppo bello per essere vero deve far scattare subito i sospetti. I siti fraudolenti puntano spesso su sconti spettacolari per spingere a un acquisto rapido, senza lasciare il tempo di verificare l’affidabilità del negozio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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