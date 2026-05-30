Il compagno della madre è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti. La notizia arriva dopo le indagini sulla morte della bambina di due anni, avvenuta il 9 febbraio a Bordighera. L’arresto rappresenta una svolta significativa nel procedimento, che ora si concentra sulle eventuali responsabilità legate ai maltrattamenti. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le cause del decesso e il ruolo dell’indagato nel caso.

Svolta decisiva nelle indagini sulla tragica fine di Beatrice, la bambina di due anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia. Nelle scorse ore i carabinieri hanno arrestato Manuel Iannuzzi, 42enne compagno della madre della vittima, con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte. Per lo stesso reato, un’analoga ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere anche alla madre della piccola, Emanuela Aiello, già detenuta nella struttura di Genova Pontedecimo. I rilievi dei Ris e le tracce di sangue a Perinaldo. A stringere il cerchio attorno a Iannuzzi, inizialmente indagato a piede libero, sono state le evidenze scientifiche raccolte nel corso delle indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svolta nell’inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera: arrestato per maltrattamenti il compagno della madre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba morta a Bordighera, indagato il compagno della madre - Storie italiane 16/02/2026

Notizie e thread social correlati

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: è accusato di maltrattamentiUn uomo di 42 anni è stato arrestato a Bordighera con l’accusa di maltrattamenti.

Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato il compagno della madreManuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026.

Temi più discussi: Svolta nell'inchiesta sulla cabinovia; Maldive, svolta nell’inchiesta. Arrivate in Italia le Go-Pro; Spagna, arrestato il figlio del fondatore di Mango per l'omicidio del padre | Liberato su cauzione in attesa del processo; Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagata anche l'amica della vittima.

TRE OPERATORI SANITARI DEL RUGGI INDAGATI PER LA MORTE DI VASTOLA C’è una svolta nell’inchiesta sulla morte di Daniele Vastola, il quarantenne di Siano deceduto nel reparto di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera... x.com

Maldive, svolta nell’inchiesta. Arrivate in Italia le Go-ProGenova – Due grandi occhi azzurri che si perdono nel colore del mare: Monica Montefalcone, nell’immagine che pubblichiamo, appare immersa nel suo elemento e sarà ricordata così, mentre vanno avanti le ... ilsecoloxix.it

Incidente sulla Colombo, svolta sulla morte di Beatrice Bellucci: l'amica indagata per omicidio stradaleArriva da una perizia tecnica la svolta nell’inchiesta per la morte della 20enne Beatrice Bellucci che ha perso la vita nell’incidente sulla Cristoforo Colombo, a Roma, la notte del 24 ottobre scorso. tg.la7.it