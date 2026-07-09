battute finali per ravenna jazz sul palco mancuso e nik west

Il festival Ravenna Jazz giunge a conclusione con il doppio concerto di oggi, quando alla Rocca Brancaleone si succederanno (con inizio alle 21.30) le esibizioni del chitarrista Matteo Mancuso (in trio con Riccardo Oliva al basso elettrico e Gianluca Pellerito alla batteria) e della bassista e cantante Nik West (accompagnata da Lorenzo Campese alle tastiere, Simone Cesarini alla chitarra, Ricardo Danin alla batteria e Amber Sauer ai cori). "Un talento assoluto: anche per uno come me ci vorrebbero due o tre vite per imparare a improvvisare così bene alla chitarra come lui", parole di Al Di Meola. Gli fa eco Steve Vai: "Matteo è l’evoluzione della chitarra fusion. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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