Nik West e Matteo Mancuso accendono la Rocca Brancaleone
Il 9 luglio alla Rocca Brancaleone si terrà un concerto con Nik West e Matteo Mancuso, parte del Ravenna Festival 2026. La serata è dedicata ai nuovi linguaggi musicali e alla sperimentazione sonora. L’evento si svolge in un contesto che promuove l’innovazione musicale, offrendo uno spazio a artisti di generi diversi. La programmazione si concentra sulla sperimentazione e sull’esplorazione di stili emergenti nel panorama musicale.
Il Ravenna Festival 2026 apre le porte a una serata dedicata ai nuovi linguaggi musicali e alla sperimentazione sonora con “Nik West Matteo Mancuso”, appuntamento in programma il 9 luglio alla Rocca Brancaleone. Sul palco saliranno due tra i musicisti più apprezzati della scena internazionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Argomenti più discussi: Udin e Jazz, al via la campagna abbonamenti; Pronta a riaprire l'arena della Rocca Brancaleone: una mostra fotografica per celebrare il ritorno degli spettacoli; Ravenna Festival, dal 21 maggio all’11 luglio oltre 100 appuntamenti: il concerto inaugurale con la violinista Anne-Sophie Mutter e la Royal Philharmonic Orchestra.
Questa sera torna #propagandalive con la musica di Nik West. Ci vediamo alle 21.15 su @la7_tv facebook