Nik West e Matteo Mancuso accendono la Rocca Brancaleone

Notizia in breve

Il 9 luglio alla Rocca Brancaleone si terrà un concerto con Nik West e Matteo Mancuso, parte del Ravenna Festival 2026. La serata è dedicata ai nuovi linguaggi musicali e alla sperimentazione sonora. L’evento si svolge in un contesto che promuove l’innovazione musicale, offrendo uno spazio a artisti di generi diversi. La programmazione si concentra sulla sperimentazione e sull’esplorazione di stili emergenti nel panorama musicale.