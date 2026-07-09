Stasera su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento di Battiti Live, il concerto di Tim Summer Hits. La puntata del 9 luglio presenta un cast di cantanti ancora da annunciare e una scaletta che include diverse esibizioni live. Lo show si può seguire in diretta televisiva e online, con dettagli sulla programmazione disponibili sui canali ufficiali.

Il secondo appuntamento con Tim Summer Hits Battiti Live arriva questa sera su Canale 5. Ecco tutti i cantanti della puntata del 9 luglio, la scaletta completa e dove seguire lo show musicale. Dopo il debutto della scorsa settimana, questa sera, giovedì 9 luglio, torna su Canale 5 Tim Summer Hits Battiti Live con il secondo appuntamento dell'edizione 2026. Lo show musicale, in onda in prima serata dopo La Ruota della Fortuna, vedrà ancora una volta protagonisti Ilary Blasi e Fabio Rovazzi, affiancati da Daniele Battaglia. La manifestazione, ospitata nella suggestiva cornice di Trani, porterà sul palco alcuni dei più amati artisti della musica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Battiti Live stasera su Canale 5: scaletta e cantanti del 9 luglio

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