Battiti Live stasera la seconda puntata | tutti gli ospiti

Da ildifforme.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera va in onda la seconda puntata di Battiti Live, trasmissione musicale con numerosi ospiti. Tra gli artisti presenti ci sono Emma, Irama, Cristiano Malgioglio, Arisa e Sangiovanni. La prima puntata ha riscosso successo e questa seconda si conferma con un ricco cast di cantanti. La trasmissione prosegue con esibizioni dal vivo e performance di vari artisti, mantenendo l’appuntamento con la musica dal vivo in prima serata.

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Questa sera va in onda la seconda puntata del Tim Battiti Live. Tra gli ospiti: Emma, Irama, Cristiano Malgioglio, Arisa, Sangiovanni e tanti altri Dopo il buon debutto della settimana precedente,Battiti Liveè pronto a tornare questa sera con tanta buona musica. La scorsa serata ha realizzato 2.072.000 spettatori con uno share del 19.1%, ma stasera avrà un competitor ancora più forte,la semifinale dei Mondiali, tra Francia e Marocco. Battiti Livequest’anno è stato registrato a Trani e prevede la partecipazione di diversi cantanti pronti a far ballare tutti sulle note dei propri tormentoni estivi. Infatti, diversi di loro hanno pubblicato anche più brani in vista dell’estate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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