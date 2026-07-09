Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Battiti Live, condotta da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La trasmissione segue il debutto della settimana scorsa e viene trasmessa in prima serata.

Dopo il debutto della scorsa settimana, Ilary Blasi torna questa sera, giovedì 9 luglio, con il secondo appuntamento stagionale di Battiti Live, in onda in prima serata su Canale 5 insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le hit del momento. Ad arricchire lo show, performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana, Manfredonia e Martina Franca. Il cast della seconda puntata del 9 luglio 2026. Ecco i cantanti della seconda puntata: Quando va in onda Battiti Live 2026. Battiti Live 2026 si è svolto a Trani dal 24 al 28 giugno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Battiti Live, il cast della seconda puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CAST SECONDA PUNTATA DI BATTITI LIVE

Notizie e thread social correlati

Battiti Live Spring, il cast della seconda puntataStasera, mercoledì 6 maggio, va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live Spring, il programma musicale trasmesso su Canale 5.

Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della seconda puntataStasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026.

Temi più discussi: Stasera davanti alla tv si canta: al via Battiti Live 2026 con grandi nomi della musica; Battiti Live, al via la nuova edizione con Ilary Blasi; Battiti Live 2026 entra nel vivo: cosa c'è da sapere sulla puntata del 9 luglio; Da stasera si canta e balla! Tutto su Tim Battiti Live 2026: scaletta di oggi, programmazione e novità.

'TIM Battiti Live' riparte con Ilary Blasi: da Annalisa ad Achille Lauro, il cast della prima puntata Leggi l'articolo completo qui: ift.tt/cMieS3b Continua su Music-News.it x.com

Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della seconda puntataTim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della seconda puntata in onda stasera, 9 luglio 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it

AS11E10 - Tell Me Something Good [Live/Reaction Post] reddit

Tim Battiti Live 2026 (9 luglio), chi canta, ospiti, scaletta e il ritorno in Tv di Ilary Blasi dopo il botto al debuttoIlary Blasi torna su Canale 5 con la seconda puntata di Tim Battiti Live: tutti gli artisti, le location pugliesi e le anticipazioni dello show. libero.it