Tim Battiti Live 2026 | le anticipazioni cast cantanti e scaletta della seconda puntata

Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026. La serata presenta un cast di artisti italiani e internazionali, con esibizioni live e una scaletta che include i brani più ascoltati del momento. La trasmissione si svolge in una location all’aperto, con il pubblico che si raccoglie per seguire le performance dei cantanti.

. Questa sera, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate del programma sono state realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast, cantanti e scaletta). Nel corso delle varie serate si esibiranno tantissimi artisti. Nello specifico: Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa,... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Battiti Live Spring 2026: le anticipazioni (cantanti, canzoni, cast, scaletta) della seconda puntataIl 6 maggio su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di Battiti Live Spring 2026.

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Stasera alle 21.30 su Canale 5 parte TIM Battiti Live 2026, da Trani. Conducono Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco Achille Lauro, Angelina Mango e Mengoni, Annalisa, PTN, Gigi D'Alessio e altri. x.com

Biglietto battiti live 28/06/26 reddit

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