battiti live spring il cast della seconda puntata

Stasera, mercoledì 6 maggio, va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live Spring, il programma musicale trasmesso su Canale 5. Michelle Hunziker e Alvin tornano come conduttori per questa edizione, che si propone di portare musica dal vivo in prima serata. La trasmissione ha debuttato con la prima puntata nei giorni scorsi e questa rappresenta il secondo appuntamento della stagione.

Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 San Marino Song Contest 2026: Dolcenera e Rosa Chemical in gara. Chi andrà all’ESC? Amici 2026, fuori Alex. La squadra Cuccarini-Peparini resta senza ballerini Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT Michelle Hunziker e Alvin tornano questa sera, mercoledì 6 maggio, con il secondo appuntamento di Tim Battiti Live Spring, il “nuovo” titolo musicale della prima serata di Canale 5.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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