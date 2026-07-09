battiti live 2026 il cast della seconda puntata

Notizia in breve

Ilary Blasi torna questa sera, giovedì 9 luglio, con il secondo appuntamento di Battiti Live 2026, trasmesso in prima serata su Canale 5. La conduttrice è affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La prima puntata della stagione è andata in onda la settimana scorsa.