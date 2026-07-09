Battiti Live 2026 il cast della seconda puntata
Ilary Blasi torna questa sera, giovedì 9 luglio, con il secondo appuntamento di Battiti Live 2026, trasmesso in prima serata su Canale 5. La conduttrice è affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La prima puntata della stagione è andata in onda la settimana scorsa.
Dopo il debutto della scorsa settimana, Ilary Blasi torna questa sera, giovedì 9 luglio, con il secondo appuntamento stagionale di Battiti Live, in onda in prima serata su Canale 5 insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le hit del momento. Ad arricchire lo show, performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana, Manfredonia e Martina Franca. Il cast della seconda puntata del 9 luglio 2026. Ecco i cantanti della seconda puntata: Quando va in onda Battiti Live 2026. Battiti Live 2026 si è svolto a Trani dal 24 al 28 giugno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
CAST SECONDA PUNTATA DI BATTITI LIVE
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