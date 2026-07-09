Battiti Live 2026 il cast della seconda puntata

Da davidemaggio.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ilary Blasi torna questa sera, giovedì 9 luglio, con il secondo appuntamento di Battiti Live 2026, trasmesso in prima serata su Canale 5. La conduttrice è affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La prima puntata della stagione è andata in onda la settimana scorsa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il debutto della scorsa settimana, Ilary Blasi torna questa sera, giovedì 9 luglio, con il secondo appuntamento stagionale di  Battiti Live, in onda in prima serata su Canale 5 insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le hit del momento. Ad arricchire lo show, performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana, Manfredonia e Martina Franca. Il cast della seconda puntata del 9 luglio 2026. Ecco i cantanti della seconda puntata: Quando va in onda Battiti Live 2026. Battiti Live 2026 si è svolto a Trani dal 24 al 28 giugno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

battiti live 2026 il cast della seconda puntata
© Davidemaggio.it - Battiti Live 2026, il cast della seconda puntata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CAST SECONDA PUNTATA DI BATTITI LIVE

Video CAST SECONDA PUNTATA DI BATTITI LIVE

Notizie e thread social correlati

Battiti Live, il cast della seconda puntataStasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Battiti Live, condotta da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della seconda puntataStasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026.

Temi più discussi: Stasera davanti alla tv si canta: al via Battiti Live 2026 con grandi nomi della musica; Tim Battiti Live con Ilary Blasi, ecco i cantanti del 2 luglio; Tim Battiti Live 2026, la guida completa: puntate, cantanti e scaletta dello show con Ilary Blasi; Le hit della primavera su Canale 5 con Tim Battiti Live 2026.

battiti live battiti live 2026 ilSecondo appuntamento con Tim Battiti Live 2026 su Canale 5: tutti i cantanti in scalettaDopo il successo dello puntata di giovedì scorso, stasera 9 luglio alle 21.30 su Canale 5 torna Tim Battiti Live 2026, lo show musicale più amato dell’estate. Alla conduzione la frizzante Ilary Blasi, ... iodonna.it

battiti live battiti live 2026 ilTim Battiti Live 2026, stasera la seconda puntata: cantanti e scalettaTim Battiti Live 2026 arriva con la seconda serata su Canale 5, in onda stasera (giovedì 9 luglio). tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web