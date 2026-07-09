Alle 21, il palco del Molo Wunderkammer alla Darsena ospiterà un concerto di musica d’autore con John Strada. Il cantautore romagnolo proporrà brani che combinano folk, rock e canzone d’autore, creando uno stile personale e riconoscibile. La serata è dedicata a un'esibizione di musica dal vivo senza altri eventi previsti. Il concerto si svolgerà in un ambiente aperto e accessibile al pubblico.

Oggi, alle 21, il palco del Molo Wunderkammer ospita una serata dedicata alla musica d’autore con il concerto di John Strada, cantautore romagnolo capace di fondere il linguaggio del folk, del rock e della canzone d’autore in uno stile personale, intenso e autentico. L’appuntamento sarà inoltre dedicato ad Avis aggiungendo un importante valore sociale e solidale alla serata. Protagonista del concerto sarà John Strada, artista che da anni divide la propria vita tra l’attività di cantautore e l’insegnamento della lingua e della letteratura anglo-americana al liceo. Un percorso che riflette perfettamente la sua identità artistica, profondamente influenzata dalla tradizione della songwriting anglosassone e da una costante ricerca espressiva, capace di coniugare raffinatezza letteraria, sensibilità musicale e grande intensità interpretativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basta crederci un po’ per una sera. John Strada sbarca alla Darsena

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Si parla di: Basta crederci un po’ per una sera. John Strada sbarca alla Darsena; Un Fiume di Musica, John Strada in concerto al Molo Wunderkammer.

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