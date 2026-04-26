L’eccellenza nautica sbarca alla darsena

Alla darsena del Marina di Rimini si svolge la prima edizione del Boat Show Rimini, un evento che si tiene oggi e continuerà da venerdì a domenica della prossima settimana. L’evento trasforma la darsena in un’area espositiva dedicata all’intera filiera nautica, coinvolgendo numerosi espositori e visitatori. La manifestazione si svolge nel contesto della struttura portuale, con stand e attività dedicate al settore nautico.

Il Marina di Rimini ospita la prima edizione del Boat Show Rimini, un evento che oggi, ma anche da venerdì a domenica della prossima settimana, trasforma la darsena in un centro espositivo dedicato all’intera filiera nautica. La manifestazione nasce con l’obiettivo di offrire una panoramica completa sulle novità del settore, proponendo un percorso che coinvolge imbarcazioni di ogni genere: dagli yacht di alta gamma alle barche a vela, dai catamarani ai gommoni ad alte prestazioni, fino alle più moderne moto d’acqua. Oltre all’esposizione di scafi, l’evento dedica ampio spazio alla tecnologia e alla componentistica, con focus su motori marini tradizionali ed elettrici, accessori di ultima generazione, sup e piattaforme gonfiabili per il tempo libero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’eccellenza nautica sbarca alla darsena Notizie correlate Leggi anche: Bartok, poema omerico del ’900. Sonata per violino solo alla Darsena Marina d'Arechi: al via formazione e coaching per l’ospitalità nautica ispirato alla hotellerieAl via a Marina d’Arechi un innovativo programma di formazione e coaching ispirato alla gestione alberghiera ed alle specifiche della hotellerie,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’eccellenza nautica sbarca alla darsena; MarineCork sbarca negli USA: il sughero in coperta made in Italy conquista gli americani; Zeekr sbarca in Italia alla Design Week: l'eccellenza tecnologica cinese vestita dal raffinato stile europeo; Rabat, inaugura la torre Mohammed VI a forma di razzo: 55 piani di sostenibilità e extra lusso. L’eccellenza nautica sbarca alla darsenaIl Marina di Rimini ospita la prima edizione del Boat Show Rimini, un evento che oggi, ma anche da ... msn.com Confindustria Nautica lancia la settima edizione del Design Innovation AwardConfindustria Nautica conferma la settima edizione del Design Innovation Award, il pemio istituito insieme a I Saloni Nautici nel 2020 con l'obiettivo di sostenere l'eccellenza della nautica e di valo ... ansa.it Cantiere Nautico Feltrinelli: le nostre barche non invecchiano mai! I motoscafi austriaci per eccellenza restano sempre come nuovi e di valore, con il progetto “Frauscher da collezione” del Cantiere Nautico Feltrinelli. La nautica contemporanea sta vivendo una - facebook.com facebook #MESTRE Firmato un importante protocollo d’intesa per il rilancio dell’Arsenale Nord! Un passo concreto che apre alla pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo rivolto ai settori della nautica e della cantieristica di lusso. L’obiettivo è chiaro: attrarre i x.com