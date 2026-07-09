Durante la notte, alcuni giovani sono saliti sul tetto del municipio di Baronissi. Dal punto più alto, si sono fatti riprendere da qualcuno che li filmava dalla strada, salutando in camera. La scena è stata registrata da un testimone che ha osservato il gruppo mentre si trovava sul tetto, senza che ci siano state segnalazioni di danni o interventi delle forze dell’ordine.

Sono saliti sul tetto del Comune di Baronissi nelle ore notturne e dall'alto si sono fatti riprendere da qualcuno che, in strada, filmava salutandoli. L'amministrazione municipale di Baronissi, attraverso la consigliera delegata alle Politiche Giovanili, Ester Sapere, ha lanciato un appello social. Un appello alla responsabilità per quella che, solo apparentemente può sembrare una bravata ma che, in realtà è un gesto di grande irresponsabilità. L'ultimo video trovato in rete risale alla fine di giugno ma si esclude che questo "gesto" possa essere stato compiuto ancora nei primi giorni di luglio. «Continuano ad arrivare... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Baronissi, giovani salgono di notte sul tetto del Comune per farsi un video

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