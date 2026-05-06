Sei operai, alcuni italiani e altri stranieri, si sono asserragliati sul tetto di un edificio in ristrutturazione in via Lupo, nella zona di San Niccolò, lamentando di non aver ricevuto lo stipendio da mesi. Nonostante la pioggia, hanno proseguito la protesta per tutta la mattinata, fino all’intervento dei carabinieri. La situazione si è protratta senza che si registrassero scontri o incidenti.

Si sono arroccati sul tetto del palazzo nel quale stavano lavorando, in via Lupo, zona San Niccolò. Sei operai, stranieri e italiani, nonostante la pioggia battente, hanno protestato per tutta la mattinata di ieri contro il datore di lavoro. Secondo quanto emerge, i dipendenti negli ultimi mesi non sarebbero stati pagati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno atteso l’arrivo della proprietà. La squadra di operai era incaricata di lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale. La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore: i sei sono scesi dal tetto, oggetto proprio della ristrutturazione, e dopo aver parlato con i rappresentanti della società hanno lasciato lo stabile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei operai salgono sul tetto del palazzo in ristrutturazione: "Non veniamo pagati da mesi". Intervengono i carabinieri

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