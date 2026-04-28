Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma | celere sul posto attivisti salgono sul tetto

La polizia sta attuando lo sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma, un’occupazione attiva da circa 35 anni. Sul posto sono intervenuti agenti in divisa, che hanno raggiunto il luogo in modo rapido. Alcuni attivisti si sono arrampicati sul tetto dell’edificio durante le operazioni di sgombero. La situazione si sta svolgendo senza ulteriori sviluppi immediati.

La polizia sta sgomberando il centro sociale Laurentino 38, storica occupazione romana che va avanti da 35 anni. Sul posto la Digos con il Reparto Mobile, gli attivisti sono saliti sul tetto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Laurentino 38, a Roma in corso lo sgombero del centro socialeNella struttura sono presenti circa 40 antagonisti che, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine hanno cercato di impedirne l’accesso È in... Laurentino 38, l'ultimatum di Ater cade nel vuoto: il centro sociale occupato blocca i nuovi alloggi popolariL'ultimatum è scaduto da tempo, ma di polizia al sesto ponte del Laurentino 38 non se ne è ancora vista. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Laurentino 38, a Roma in corso lo sgombero del centro sociale; Dopo il corteo pacifico, idranti e lacrimogeni davanti al centro sociale Askatasuna; Il centro sociale occupa uno stabile abbandonato: scoppia il caos, strade chiuse arriva la polizia; Zerocalcare al festival di Askatasuna sul presidio in Vanchiglia: Ricorda il G8 del 2001. Piange il cuore. Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tettoLa polizia sta sgomberando il centro sociale Laurentino 38, storica occupazione romana che va avanti da 35 anni ... fanpage.it Laurentino 38, a Roma in corso lo sgombero del centro socialeLo sgombero del Laurentino 38 (Foto LaPresse) È in corso da stamani lo sgombero ... msn.com IL COLLE DEL MONCENISIO RIAPRE DAL 13 MAGGIO: INIZIATO LO SGOMBERO DELLA NEVE - facebook.com facebook