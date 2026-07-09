La Procura di Bari ha avviato un’indagine nei confronti di due persone, ritenute coinvolte in reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. L’inchiesta riguarda le multiproprietà nel calcio italiano e si concentra sulle attività di Aurelio e Luigi De Laurentiis. Finora non sono state rese note ulteriori dettagli sulle accuse o sui possibili sviluppi dell’indagine.

L’INCHIESTA E LA DIFESA. La Procura di Bari ha aperto un’indagine nei confronti di Aurelio e Luigi De Laurentiis ipotizzando i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Il fulcro dell’inchiesta è il trasferimento del portiere Elia Caprile, passato dal Bari al Napoli nell’estate 2023 per 2,2 milioni di euro e successivamente rivenduto al Cagliari per 8 milioni, generando una plusvalenza incassata interamente dal club partenopeo. I magistrati contestano la sottostima del cartellino, considerandola una “distrazione” di un asset dal patrimonio del Bari (società in perdita) a favore della capogruppo. L’avvocato della... 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Bari, l’inchiesta su De Laurentiis cambia le multiproprietà nel calcio italiano

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**Calcio: gestione Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, sotto inchiesta cessione Elia Caprile**Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla gestione di una società calcistica.

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A proposito dell’inchiesta sui bilanci del #Bari e relativo coinvolgimento del #Napoli, confesso di faticare a comprendere quale possa essere la ricaduta in termini sportivi. Su quella penale lascio a chi ha maggiori strumenti, ma che Caprile sia stato valutato 1, - X x.com

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