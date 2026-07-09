Bari l’inchiesta su De Laurentiis cambia le multiproprietà nel calcio italiano
La Procura di Bari ha avviato un’indagine nei confronti di due persone, ritenute coinvolte in reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. L’inchiesta riguarda le multiproprietà nel calcio italiano e si concentra sulle attività di Aurelio e Luigi De Laurentiis. Finora non sono state rese note ulteriori dettagli sulle accuse o sui possibili sviluppi dell’indagine.
L’INCHIESTA E LA DIFESA. La Procura di Bari ha aperto un’indagine nei confronti di Aurelio e Luigi De Laurentiis ipotizzando i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Il fulcro dell’inchiesta è il trasferimento del portiere Elia Caprile, passato dal Bari al Napoli nell’estate 2023 per 2,2 milioni di euro e successivamente rivenduto al Cagliari per 8 milioni, generando una plusvalenza incassata interamente dal club partenopeo. I magistrati contestano la sottostima del cartellino, considerandola una “distrazione” di un asset dal patrimonio del Bari (società in perdita) a favore della capogruppo. L’avvocato della... 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Segui gli aggiornamenti su Bari.
Notizie e thread social correlati
Inchiesta sui De Laurentiis, nulla sarà più come prima: dall’indagine di Bari dipende la morte o il rilancio delle multiproprietàUn’indagine a Bari riguarda le operazioni tra Napoli e Bari di un padre e di un figlio, coinvolgendo le multiproprietà.
**Calcio: gestione Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, sotto inchiesta cessione Elia Caprile**Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla gestione di una società calcistica.
Temi più discussi: Il Napoli e l’inchiesta di Bari su De Laurentiis e figlio: Certi della nostra correttezza; De Laurentiis indagati: i rischi reali per Napoli e Bari; Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta sul Bari: indagati i De Laurentiis. La Procura: La società merita il fallimento; Inchiesta sul Bari, la Procura Figc chiede gli atti ai magistrati: possibile apertura di un procedimento sportivo.
A proposito dell’inchiesta sui bilanci del #Bari e relativo coinvolgimento del #Napoli, confesso di faticare a comprendere quale possa essere la ricaduta in termini sportivi. Su quella penale lascio a chi ha maggiori strumenti, ma che Caprile sia stato valutato 1, - X x.com
ULTIMORA: LA FEDERCALCIO CHIEDE ALLA PROCURA DI BARI GLI ATTI SUI DE LAURENTIIS. SI VA VERSO L'INCHIESTA SPORTIVA! PREPARATEVI A UN'ESTATE ROVENTE FATTA DI SCOOP, INTERCETTAZIONI E CHISSÀ.. TUTTA LA BARI ONEST facebook
Inchiesta Bari-Napoli: la Procura FIGC indaga su tutti gli affari di mercatoLa Procura della Repubblica di Bari ha aperto un'indagine sui conti della società calcistica del Bari, accendendo i riflettori sui rapporti ... msn.com
Omicidio a Foggia, il presunto killer avrebbe pianificato il delitto reddit
Inchiesta De Laurentiis: la Procura Federcalcio chiede gli atti a BariLa Procura federale chiede a Bari gli atti sull’inchiesta per false comunicazioni e bancarotta che coinvolge i De Laurentiis ... it.blastingnews.com