Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla gestione di una società calcistica. L'inchiesta riguarda presunte false comunicazioni sociali e due casi di bancarotta. L'attenzione si concentra sulla cessione di un giocatore, Elia Caprile. Le accuse sono state formulate dalla procura, che ha avviato le indagini e acquisito documentazione. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata e l'indagine è in corso.

Bari, 7 lug. - (Adnkronos) - Al centro dei presunti reati di false comunicazioni sociali e due di bancarotta che vedono sotto inchiesta, da parte della Procura della Repubblica di Bari, la gestione del Bari Calcio (Società Sportiva Bari), di proprietà della famiglia de Laurentiis, c'è la cessione, a luglio del 2023, del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro. A quanto risulta dai documenti visionati dall'Adnkronos Luigi De Laurentiis è indagato nella qualità di amministratore unico della Società Sportiva Calcio Bari mentre Aurelio De Laurentiis nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Società Sportiva Calcio Napoli e (per due episodi di bancarotta), anche di legale rappresentante della Filmauro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Iltempo.it - **Calcio: gestione Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, sotto inchiesta cessione Elia Caprile**

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inchiesta Bari e Napoli: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per il caso CaprileDue persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine su false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta...

Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del BariLa Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati due uomini, ritenuti legati alle società sportive di Napoli e Bari, per bancarotta...

Temi più discussi: Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del Bari; Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta sul Bari: indagati i De Laurentiis. Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci; Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta, perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari. I conti in rosso e la plusvalenza negata; Bari in bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis.

? Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false co x.com

Bancarotta Bari Calcio, indagati Luigi e Aurelio De LaurentiisPerquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell'ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi ... ansa.it

Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati, ipotesi bancarotta fraudolenta per il BariAurelio e Luigi De Laurentiis sarebbero indagati. La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della Procura barese è di bancarotta fraudolenta in relazione a debiti pe ... fanpage.it