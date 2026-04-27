Bari rivoluzione BRT a Japigia | via Peucetia chiusa per i lavori

A Japigia, a Bari, la strada Peucetia resterà chiusa al traffico dal 27 aprile al 22 maggio a causa di lavori sul sistema BRT. Il progetto, finanziato dal PNRR, include l’acquisto di 42 autobus elettrici e la creazione di 108 fermate lungo la linea rossa. La chiusura riguarda un tratto di strada che sarà interessato da interventi di infrastrutture e miglioramenti per il trasporto pubblico locale.

? Cosa sapere Via Peucetia a Japigia chiusa per lavori al sistema BRT dal 27 aprile al 22 maggio.. Il progetto PNRR prevede 42 autobus elettrici e 108 fermate per la linea rossa.. I lavori in via Peucetia iniziano questo 27 aprile per chiudere il cerchio della linea rossa nel quartiere Japigia, con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta previsti fino al 22 maggio tra via Magna Grecia e via Apulia. Il cantiere che si apre oggi segna un passaggio fondamentale per la mobilità di Bari. Il progetto BRT, ovvero il sistema di trasporto rapido su gomma, sta entrando nella fase conclusiva per quanto riguarda il tratto della linea rossa che serve l’area sud orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, rivoluzione BRT a Japigia: via Peucetia chiusa per i lavori Notizie correlate Lavori per il Brt a Bari, cento operai impegnati in sette cantieri: nuovi divieti a JapigiaContinuano i cantieri Brt nel quartiere Japigia: , finalizzata a consentire l’avanzamento dei lavori. Lavori Brt, operai in azione a Japigia e in zona parco 2 GiugnoScattano nuovi divieti di transito su via della Costituente e su un tratto di viale Luigi Einaudi. Contenuti utili per approfondire BRT a Bari, Japigia verso il completamento della linea rossa: al via la fase finale dei lavoriBARI - Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit della città di Bari. Con l’intervento previsto da lunedì 27 aprile su via Peucetia, nel tratto compreso tra via Magn ... giornaledipuglia.com Brt a Bari, chiuso al traffico il ponte Garibaldi le notti dal 7 al 10 aprile. Dal 7 aprile un mese di restringimenti su via Di VagnoI lavori necessari per realizzare il percorso su cui transiteranno i mezzi del Brt, che sul ponte Garibaldi procederanno in sede promiscua con gli altri veicoli Nell’ambito dei lavori di realizzazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it