Bari errore nei lavori BRT | l’asfalto viene riaperto per i cavi

Notizia in breve

L'asfalto appena posato in via Davide Lopez è stato riaperto per far passare i cavi del BRT, dopo un errore tecnico. I tecnici hanno dovuto rompere nuovamente il manto stradale, che era stato appena rifatto. Non sono state ancora rese note le responsabilità dell’incidente e le cause dell’errore che ha portato alla riapertura. La situazione è sotto esame da parte delle autorità competenti.