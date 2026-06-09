Bari errore nei lavori BRT | l’asfalto viene riaperto per i cavi
L'asfalto appena posato in via Davide Lopez è stato riaperto per far passare i cavi del BRT, dopo un errore tecnico. I tecnici hanno dovuto rompere nuovamente il manto stradale, che era stato appena rifatto. Non sono state ancora rese note le responsabilità dell’incidente e le cause dell’errore che ha portato alla riapertura. La situazione è sotto esame da parte delle autorità competenti.
Quale svista tecnica ha costretto i tecnici a rompere l'asfalto appena posato? Chi deve rispondere dell'errore operativo avvenuto in via Davide Lopez? Come influirà questo nuovo scavo sulla viabilità del quartiere Libertà? Quando finiranno definitivamente i lavori all'incrocio con via Brigata Regina??? In Breve Errore tecnico copre tracce per cavi semaforici BRT in via Davide Lopez. Lavori concentrati all'incrocio tra via Davide Lopez e via Brigata Regina. L& . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Lavori BRT a Bari: asfalto appena rifatto, ma cè già un nuovo cantiere. Tracce coperte per errore
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