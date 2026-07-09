Le infrastrutture portuali di Bari sono in fase avanzata di sviluppo, ma si segnala un allarme riguardo a un potenziale rischio di 80 milioni di euro. La situazione riguarda i finanziamenti stanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le grandi opere portuali della regione. Si sta monitorando lo stato di avanzamento degli investimenti e delle opere, con particolare attenzione alle risorse finanziarie e alle tempistiche di completamento.

Fare il punto sullo stato di avanzamento degli investimenti e delle grandi opere portuali della Puglia finanziate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il viceministro Edoardo Rixi e il direttore generale per i porti, la logistica e l’intermodalità Donato Liguori, hanno fatto tappa a Bari per una visita istituzionale dedicata ai sei porti del sistema Adriatico meridionale e alle opere in corso. Dal nuovo terminal crociere sulla banchina numero 10 ai lavori infrastrutturali nella colmata di Marisabella, il bilancio è positivo. Le infrastrutture «Tutte le infrastrutture che sono state finanziate nel Porto di Bari sono a buon punto, alcune addirittura terminate. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Bari, infrastrutture portuali a buon punto ma c'è l'allarme Camionale: a rischio 80 milioni. Perché?

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