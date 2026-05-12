Blue economy Urso | Terminali portuali infrastrutture strategiche da governo dialogo continuo con il settore

Il ministro delle imprese e del Made in Italy ha commentato i venticinque anni di attività di Assiterminal, sottolineando il ruolo dei terminali portuali come infrastrutture strategiche. Ha inoltre ribadito l’impegno del governo a mantenere un dialogo costante con il settore per lo sviluppo della blue economy e delle infrastrutture portuali. La celebrazione ha fatto il punto sulla crescita della portualità italiana e sulla competitività del sistema logistico nazionale.

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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Festeggiamo i 25 anni di Assiterminal: un percorso che ha accompagnato la crescita della portualità italiana e rafforzato la competitività del nostro sistema logistico e produttivo. I terminal portuali sono infrastrutture strategiche dove si incontrano industria, commercio, turismo e logistica, garantendo la continuità delle filiere, la movimentazione delle merci e la mobilità delle persone: da qui passa la capacità dell'Italia di giocare un ruolo chiave nelle rotte economiche globali. Il Governo mantiene un dialogo continuo con il settore e anche di recente ho incontrato il Presidente Cognolato e il...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Blue economy, Urso: "Terminali portuali infrastrutture strategiche, da governo dialogo continuo con il settore" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Zollo (FI): “Avanti con le infrastrutture strategiche per il Sannio grazie al governo”“Nel corso dei sopralluoghi sui cantieri strategici per il Sannio insieme al Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante, al Deputato on. La Blue Economy spinge la crescita dell’Italia: il settore vale 76,6 miliardiLA BLUE Economy italiana è "una leva strategica per la crescita sostenibile e la competitività del Paese, in grado di coniugare vocazioni... Argomenti più discussi: Chi è Andrea Pellegrino, l’avversario di Sinner agli ottavi degli Internazionali; Ucraina, tregua scaduta: riprendono i raid russi; Sinner, la sfida di Pellegrino: Non mi spaventa affrontarlo sul Centrale; Garlasco e la revisione della condanna di Stasi, la pg di Milano: Una questione complicata. Blue economy, Urso: Terminali portuali infrastrutture strategiche, da governo dialogo continuo con il settoreFesteggiamo i 25 anni di Assiterminal: un percorso che ha accompagnato la crescita della portualità italiana e rafforzato la competitività del nostro sistema logistico e produttivo. I terminal portua ... adnkronos.com