Campania 22,6 milioni per edifici e infrastrutture a rischio sismico

La regione Campania ha stanziato 22,6 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di edifici e infrastrutture strategiche comunali soggette a rischio sismico.

La regione Campania mette in campo 22,6 milioni di euro per la messa in sicurezza di edifici e infrastrutture strategiche comunali contro il rischio sismico. L'8 giugno 2026 è stata avviata la fase operativa per la definizione della proposta di Piano regionale degli interventi strutturali, con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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E se il supervulcano dei Campi Flegrei eruttasse

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