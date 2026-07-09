Bari incidente in via Rosalba | morto motociclista di 19 anni

Un motociclista di 19 anni è morto ieri sera a Bari in un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte su via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Lo scontro ha coinvolto un'auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è deceduto poco dopo. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti per i rilievi. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Un ragazzo di 19 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Bari, poco prima della mezzanotte. Lo scontro, che ha coinvolto un'auto e una moto, si è verificato su via Camillo Rosalba, subito dopo il sottopasso in direzione Carbonara. Sul posto sono intervenuti i Servizi del 118 e la Polizia Locale. Il conducente diciannovenne della moto è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso, dove i medici hanno refertato la prognosi riservata a causa delle gravi condizioni. Il decesso è sopraggiunto nella mattinata di oggi. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro. La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto da sottoporre al vaglio dell'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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