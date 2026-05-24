Incidente stradale a Urbino | è morto un motociclista di 28 anni

Un incidente stradale si è verificato sulla statale 73 BisVar di Urbino, coinvolgendo una moto. Un motociclista di 28 anni è rimasto ferito e successivamente è deceduto. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto.

Urbino (Pesaro-Urbino), 24 maggio 2026 – Incidente stradale sulla statale 73 BisVar di Urbino. Il sinistro ha coinvolto una moto e una persona è deceduta. Si tratta di un riminese di 28 anni. A causa dello schianto, al km 2,800, è stata momentaneamente chiusa la statale, all'altezza di Urbino. Istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Incidente mortale sulla Marecchiese. Motociclista deceduto, moto carbonizzata

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da Vivere Pesaro Incidente a Mercatale, conducente estratto dalle lamiere vivere.me/gMZt-19 #incidente #sassocorvaro x.com