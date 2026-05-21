Nella serata di ieri, un motociclista di 28 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto all’incrocio tra viale Lunigiana e via Carbonari a Milano. L’incidente si è verificato intorno alle 19:30 e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando le cause che hanno portato all’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Un motociclista italiano del 1998 è morto in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra viale Lunigiana e via Carbonari, a Milano. Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura e un motociclo stavano percorrendo viale Lunigiana in direzione piazzale Maciachini quando l’auto, giunta all’intersezione con via Carbonari, avrebbe svoltato a destra senza mantenersi vicino al margine destro della carreggiata. Durante la manovra di svolta, il motociclo che sopraggiungeva da dietro ha urtato il fianco destro dell’auto, all’altezza dello specchietto retrovisore. Dopo l’impatto, la moto è finita al suolo, ha strisciato per diversi metri abbattendo un palo della segnaletica stradale e si è spezzata a metà contro un palo dell’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, incidente in via Carbonari: morto un motociclista di 28 anni

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Milano, schianto taxi-moto in viale Mugello: morti due giovani

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