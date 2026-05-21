Sono venuto qui per vincere Così ha costruito un gruppo unito

Un anno, due mesi e circa venti giorni. È il tempo impiegato da Cristian Bucchi per condurre l’Arezzo a conquistare il titolo in Serie C e a tornare in Serie B, categoria che non raggiungeva dal giugno 2007, giorno in cui aveva vinto a Treviso. La squadra si è costruita con un obiettivo preciso, e il tecnico ha ripetuto più volte di essere venuto in questa società per vincere. La vittoria finale ha segnato il ritorno in cadetteria dopo anni di attesa.

di Luca Amorosi AREZZO Un anno, due mesi e circa venti giorni. Tanto ci ha messo Cristian Bucchi per portare l’Arezzo a vincere il campionato di C e a riportare gli amaranto in B, dove mancavano dal 10 giugno 2007, giorno della vittoria, purtroppo vana, di Treviso. Il tecnico arrivò ad Arezzo all’inizio del febbraio 2025, fermo da due anni. La società scelse lui per sostituire Emanuele Troise. "Quest’anno ci proviamo ma sarà difficile. L’anno prossimo ci proviamo davvero: sono venuto ad Arezzo perché ho capito le ambizioni forti di questa società", aveva detto il giorno della sua presentazione. Parole non banali e dette con cognizione di causa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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