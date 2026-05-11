Mercato ittico Blue Ocean punta a crescere con un prestito da 3,2 milioni

La società Blue Ocean ha ottenuto un prestito di 3,2 milioni di euro da Unicredit, destinato a finanziare lo stato di avanzamento dei lavori nel settore ittico. La cifra sarà utilizzata per sostenere le attività e i progetti in corso dell'azienda, che opera nel mercato della pesca e della lavorazione dei prodotti ittici. Il finanziamento rappresenta un’operazione importante per il settore e per la crescita della società.

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UNICREDIT ha erogato un finanziamento a Stato avanzamento lavori di 3,2 milioni alla società Blu Ocean, finalizzato alla realizzazione di due nuove celle frigorifere di circa 10mila metri cubi, destinate allo stoccaggio di prodotti surgelati ed integrate con la struttura già esistente nel comune di Casteldaccia. Blu Ocean srl si occupa della selezione e distribuzione di pesce fresco, surgelato e prodotti alimentari, garantendo elevati standard di qualità. È presente sia sul mercato della fornitura di prodotti per la ristorazione sia con numerosi corner nei supermercati. Marco Lo Coco, qual è lo sviluppo che potrà avere l’azienda dopo questo...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercato ittico, Blue Ocean punta a crescere con un prestito da 3,2 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mammi in visita al mercato ittico, 1,5 milioni di euro per la pescaL’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Alessio Mammi nei giorni scorsi ha visitato il Mercato Ittico di Cesenatico per incontrare gli... SuperJet: il prestito di 7 milioni è morto, si puntaUn altro “no” secco arriva da Roma per SuperJet International, l’azienda tesserina in crisi dal 2022 a causa delle quote azionarie russe congelate...