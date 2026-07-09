Barberino Tavarnelle | furto in azienda di metalli preziosi strade di accesso bloccate con furgoni e tir

Da firenzepost.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra l’8 e il 9 luglio 2026, dei malviventi hanno preso di mira un’azienda di lavorazione di metalli preziosi e semilavorati nella zona industriale di Sambuca, a Barberino Tavarnelle. I ladri hanno rubato metalli preziosi e semilavorati, e per ostacolare le indagini hanno bloccato le strade di accesso con furgoni e tir. La scena si presentava con veicoli di grandi dimensioni che ostruivano le vie di accesso.

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BARBERINO TAVARNELLE (FIRENZE) – Colpo da film nella notte fra l’8 e il 9 luglio 2026 in in un’azienda di lavorazione di metalli preziosi e semilavorati a Barberino Tavarnelle, nella zona industriale di Sambuca. I ladri hanno sbarrato le strade di accesso con dei veicoli e due tir, poi si sono introdotti nell’azienda per compiere un furto e fuggire successivamente a bordo di un furgone. Da quantificare l’entità del furto, sul quale indagano i carabinieri di Scandicci. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Argomenti più discussi: Furto in azienda di metalli preziosi a Barberino Tavarnelle: ladri bloccano le strade e fuggono con bottino; Bloccano le vie di accesso con veicoli e autoarticolati, furto in un'azienda di metalli preziosi.

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