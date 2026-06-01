Rubano i mezzi Geofor per bloccare le strade poi danno l' assalto all' azienda di preziosi

Da pisatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo ha rubato i mezzi dell'azienda di raccolta rifiuti prima di entrare in azione in un'azienda di preziosi in via Bellatalla a Ospedaletto. I mezzi sono stati usati per bloccare le strade, successivamente gli aggressori hanno preso d'assalto il negozio di preziosi. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità del furto o sui danni provocati.

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Hanno prima rubato i mezzi nella sede Geofor, poi hanno dato l'assalto ad un'azienda di preziosi in via Bellatalla a Ospedaletto. Un piano studiato nei minimi dettagli la notte scorsa nella zona industriale pisana.Tutto ha avuto inizio nel deposito della Geofor a Ospedaletto presso l'ex. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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