Promozione girone B Barberino Tavarnelle batte l’Orbetello e vola in finale

Nel match di promozione del girone B, Barberino Tavarnelle ha sconfitto l’Orbetello con il risultato di 1-0, conquistando così l’accesso alla finale. Per l’Orbetello, in campo sono scesi Morelli, Ranucci, Marcelli, Fratini, Del Prete, Treccarichi (sostituito da Cirone al 72°), Paruzza, Leonardi, Coli (sostituito da Sabatini al 64°), Costanzo e Cissè.

ORBETELLO 0 BARBERINO TAV. 1 ORBETELLO: Morelli, Ranucci, Marcelli, Fratini, Del Prete, Treccarichi (72? Cirone), Paruzza, Leonardi, Coli (64? Sabatini), Costanzo, Cissè. All. Federici. BARBERINO TAVARNELLE: Pupilli, Petracchi, Ferraro, Bianchi, Ticci, Sarti, Cirillo (88? Forconi), Mezzetti (66? Pazzagli), Bellosi, Cubillos, Conforti (80? Corti). All. Lacchi. Arbitro: Bragazzi di Carrara. Rete: 30? Cirillo. ORBETELLO - Vola Il Barberino Tavarnelle che si qualifica alla finale play off di Promozione girone B, dopo aver battuto in trasferta 1-0 l’Orbetello. Partita emozionante e combattuta, giocata davanti a una bella coreografia di pubblico. Subito pericolosi i locali, ma poi è Cubillos a dare forza all’attacco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione girone B. Barberino Tavarnelle batte l’Orbetello e vola in finale Notizie correlate Promozione Girone B. Castelfiorentino Utd travolto a Orbetello. Tre tiri dal dischetto determinano il pokerorbetello 4 castelfiorentino united 0 ORBETELLO: Morelli, Ranucci, Marcelli, Fratini, Del Prete, Ciolli, Paruzza, Leonardi, Coli, Costanzo, Cissè. Barberino Tavarnelle premiato come Comune plastic freeBarberino Tavarnelle ottiene il titolo di “Comune Plastic Free”, un traguardo che conferma come il cambiamento – fatto di rispetto per l’ambiente,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tabellino partita Orbetello vs Barberino Tavarnelle; Promozione B. Il Barberino Tavarnelle passa a Orbetello e vola in finale play-off; Promozione Toscana, risultati finali e verdetti dei play-off e play-out del 3/05; Il nostro LIVE – Diretta della post-season di Promozione. Promozione. Sorpresa Barberino Tavarnelle. Ora Lacchi si gode il momentoE’ il Barberino Tavarnelle la sorpresa del girone B. La matricola guidata da Stefano Lacchi, sta vivendo un momento scintillante. Dopo la sconfitta sul campo della capolista Mobilieri Ponsacco, il ... lanazione.it Promozione: ultimo turno con alcuni verdetti ancora da emettereCondividi i nostri contenutiGrosseto – Ultima giornata del campionato di Promozione, girone B, che domenica ha già emesso i propri verdetti con il Mobilieri Ponsacco che si è laureato campione, ment ... grossetosport.com FIRENZE – In Promozione esultano il Libertas Barberino Tavarnelle (che va in finale play-off grazie al gol di Cirillo) e il Usd Cerbaia (che si salva nel derby ai danni della Ginestra con gol decisivo di Calvetti). Vola in Eccellenza e fa "double" l’Audax Rufina che - facebook.com facebook BARBERINO TAVARNELLE - La Racchetta Tavarnelle: “Non bruciate residui con questo vento. E non lasciate auto davanti al nostro cancello!”. Primo maggio amaro per l'associazione di volontariato. Che è intervenuta su un abbruciamento. Prima però... x.com