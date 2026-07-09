Barbara D’Urso versione Oprah | quando Cairo pensò a un canale tutto suo su La7

Nel 2025, Urbano Cairo aveva in programma di creare un canale televisivo dedicato interamente a Barbara D’Urso, con un palinsesto tutto suo. La proposta prevedeva un canale che portasse la sua firma, con programmi e contenuti esclusivi. La notizia è emersa solo recentemente, svelando un progetto mai realizzato e rimasto segreto fino ad ora.

Un intero palinsesto cucito su di lei. Un canale che portasse la sua firma. È il piano che Urbano Cairo aveva in mente nel 2025 e che solo ora è venuto a galla. Protagonista? Barbara D’Urso. Obiettivo? Trasformare La7D in una rete costruita intorno al suo nome. Una scommessa alla americana, “come Oprah Winfrey”, che tra l’altro è la sola persona che la conduttrice segue su Instagram! Il patron di La7 lo ha raccontato durante la presentazione dei palinsesti 20262027, lasciando tutti di stucco. Il progetto che non c’è stato Cairo non parlava di un semplice programma in più. Parlava di un rilancio totale. La7D, in quel momento in piena revisione editoriale, avrebbe dovuto diventare la casa di Barbara. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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