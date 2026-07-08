Urbano Cairo ha parlato dei progetti futuri di La7, aprendo alla possibilità di un ritorno di Myrta Merlino. Ha anche svelato un progetto mai realizzato in cui Barbara D’Urso avrebbe guidato un’intera rete, La7d. Nel corso dell’intervista ha espresso grande stima per Maria De Filippi, definendola «il sogno di tutti». Cairo non ha escluso alcuna opzione, lasciando aperta ogni possibilità per i palinsesti futuri.

Urbano Cairo parla dei possibili scenari futuri di La7 e non esclude nulla. Nell’intervista affronta il tema di un eventuale ritorno di Myrta Merlino, svela un progetto mai realizzato che avrebbe visto Barbara D’Urso protagonista assoluta di La7d e racconta la grande stima per Maria De Filippi, definita senza esitazioni «il sogno di tutti». Tra retroscena, ammissioni e prospettive, il patron di La7 fa il punto sui nomi più chiacchierati della televisione italiana. Palinsesti La7 2026-2027, parla Urbano Cairo. Il futuro di Myrta Merlino continua a far discutere. Dopo l’esperienza a La7 e il successivo passaggio a Mediaset, il nome della giornalista viene spesso accostato a un possibile ritorno nella rete che l’ha resa uno dei volti più riconoscibili dell’informazione televisiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Urbano Cairo ai palinsesti La7 apre a Myrta Merlino e svela il retroscena su Barbara D’Urso: «Le avrei affidato un’intera rete». Poi il sogno Maria De Filippi

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