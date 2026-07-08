Urbano Cairo ha annunciato la possibilità di trasformare LA7D in un canale dedicato interamente a Barbara d’Urso, chiamandolo LA7 D’Urso. L’idea prevede un canale condotto e diretto dalla presentatrice, simile a un format di successo come quello di Oprah Winfrey. La proposta è allo studio e ancora non confermata ufficialmente, ma ha suscitato molto clamore nel settore televisivo.

Urbano Cairo lancia la bomba televisiva dell’anno ovvero l’idea di trasformare LA7D in LA7 D’Urso, un canale intero diretto e condotto da Barbara d’Urso. In questi mesi dove il nome della popolare conduttrice, per decenni tra i volti simbolo di Canale 5 e dell’intera Mediaset tra Pomeriggio 5, Domenica Live, Live: Non è la d’Urso e Grande Fratello, arriva la clamorosa rivelazione. Intervistato da SuperGuidaTv alla presentazione dei palinsesti La7 20262027, l’editore di La7 confida il progetto che aveva in mente ma che poi non si è concretizzato visto che il grande sogno di Barbara è andare in Rai. Barbara d’Urso la stimo, è molto brava, ha fatto benissimo. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - CAIRO E L’IDEA DI LA7 D’URSO: “UNA RETE PER LEI, BARBARA COME OPRAH WINFREY”

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