Barbara D' Urso Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio | Ma quale veto?

Pier Silvio Berlusconi interviene sul caso Barbara D'Urso e nega l'esistenza di un veto dopo l'addio a Mediaset: "Ma quale veto?". Le sue parole riaprono il dibattito sul futuro televisivo della conduttrice. Dopo mesi di indiscrezioni e polemiche sul presunto veto che avrebbe impedito a Barbara D'Urso di tornare in televisione, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire sulla vicenda. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, l'amministratore delegato del Biscione ha smentito l'esistenza di qualsiasi blocco nei confronti della conduttrice, chiarendo la posizione dell'azienda e spiegando che non spetta a Mediaset decidere dove lavoreranno gli ex volti della rete. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Barbara d'Urso e Pier Silvio Berlusconi La Controversia Mediatica

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