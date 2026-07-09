La polizia ha denunciato un uomo sospettato di aver tentato di svaligiare il bar Eloise Cafè nella notte tra il 24 e il 25 giugno in via Camozzi. L’individuazione dell’autore è avvenuta dopo le indagini successive alla segnalazione di un tentato furto.

È stato identificato e denunciato dalla polizia il presunto autore del tentato furto ai danni dell’Eloise Cafè di via Camozzi, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno. L’uomo, 46 anni, residente a Bergamo ma di fatto senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di tentato furto. È stato individuato dalla polizia di Stato grazie alle immagini della videosorveglianza. Gli operatori hanno riconosciuto il sospettato, già noto alle forze dell’ordine, consentendo di chiudere rapidamente il cerchio investigativo. L’uomo è stato inoltre segnalato alla Divisione anticrimine per l’eventuale adozione di misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bar nel mirino dei ladri. Un denunciato

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POLICORO (MT). LATTACCO DELLA CRIMINALITÀ AL METAPONTINO

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