Tre paesi nel mirino dei ladri | colpite attività commerciali bar e ristoranti

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio 2026, i carabinieri della Comunità della Vallagarina hanno portato avanti un'intensa attività di indagine. Durante le operazioni, sono stati individuati e arrestati un giovane irregolare sul territorio italiano, ritenuto responsabile di diversi furti. Le segnalazioni riguardano attività commerciali, bar e ristoranti situati in tre paesi diversi. L’intervento ha portato a un intervento coordinato per contrastare il fenomeno dei furti in zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui