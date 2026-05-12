Tre paesi nel mirino dei ladri | colpite attività commerciali bar e ristoranti
Nel fine settimana del 9 e 10 maggio 2026, i carabinieri della Comunità della Vallagarina hanno portato avanti un'intensa attività di indagine. Durante le operazioni, sono stati individuati e arrestati un giovane irregolare sul territorio italiano, ritenuto responsabile di diversi furti. Le segnalazioni riguardano attività commerciali, bar e ristoranti situati in tre paesi diversi. L’intervento ha portato a un intervento coordinato per contrastare il fenomeno dei furti in zona.
È stato un fine settimana di lavoro quello del 9 e 10 maggio 2026 per i carabinieri della Comunità della Vallagarina, impegnati a individuare (e arrestare) un giovane irregolare sul territorio italiano ritenuto responsabile di vari furti ai danni di più attività commerciali distribuite nei.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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