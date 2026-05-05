Agro Aversano nella morsa dei ladri | nel mirino uffici postali bar e supermercati
Nella zona dell’Agro Aversano, recenti episodi di criminalità hanno coinvolto diversi esercizi commerciali e uffici postali. Due uomini travisati e armati di taglierino sono entrati in un ufficio postale di Casaluce, minacciando i presenti e portando via l’incasso. Dopo il colpo, i malviventi si sono allontanati rapidamente, lasciando dietro di sé una scena di tensione. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si aggiunge ad altri episodi simili nella zona.
Due uomini col volto travisato e armati di taglierino hanno fatto irruzione nell'ufficio postale di Casaluce in via Vittorio Emanuele e minacciando i presenti hanno portato via l'incasso presente al momento per poi darsi alla fuga. Sulla vicenda indagano i carabinieri dellalocale stazione. Non si.🔗 Leggi su Casertanews.it
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