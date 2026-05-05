Agro Aversano nella morsa dei ladri | nel mirino uffici postali bar e supermercati

Nella zona dell’Agro Aversano, recenti episodi di criminalità hanno coinvolto diversi esercizi commerciali e uffici postali. Due uomini travisati e armati di taglierino sono entrati in un ufficio postale di Casaluce, minacciando i presenti e portando via l’incasso. Dopo il colpo, i malviventi si sono allontanati rapidamente, lasciando dietro di sé una scena di tensione. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si aggiunge ad altri episodi simili nella zona.