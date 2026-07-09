Treviso bimbo di un anno e mezzo morto travolto dall' auto della nonna in retromarcia | il decesso in ospedale - VIDEO

Un bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere stato investito dall'auto della nonna in retromarcia. L’incidente è avvenuto in provincia di Treviso e il corpo del bambino è stato trasportato in ospedale, dove è stato dichiarato morto. I carabinieri hanno sequestrato il veicolo e stanno svolgendo accertamenti, mentre la magistratura ha disposto un’autopsia sul corpo del piccolo. L’anziana si è presentata presso la stazione dei carabinieri per sottoporsi a controlli medici.

I carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’auto. La magistratura ha già disposto l’autopsia sul corpo del piccolo. L’anziana si è recata alla stazione dei carabinieri per essere sottoposta ad alcuni accertamenti Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto dall'auto g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Bambino di 1 anno travolto dalla nonna in retromarcia: morto a Treviso

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