Ieri sera è stato inaugurato il Teatro delle Terme a Bagno di Romagna, con l'apertura della rassegna ’Teatro delle Terme-Estate 2026’. La rappresentazione si è svolta nella corte quattrocentesca di Palazzo del Capitano. La manifestazione è promossa dal Comune d’Alto Savio, con la direzione artistica della compagnia Nata Teatro di Bibbiena e coinvolge diversi enti e associazioni.

Ieri sera, si è alzato il sipario del palcoscenico della corte quattrocentesca di Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, della rassegna ’Teatro delle Terme-Estate 2026’, promossa dal Comune d’Alto Savio, con la direzione artistica della compagnia Nata Teatro di Bibbiena e in collaborazione con vari enti e associazioni. "Mercoledì sera, si è inaugurata la nuova edizione del Teatro delle Terme – dicono il sindaco Enrico Spighi e l’assessora all’innovazione culturale, Silvia Alessandrini –, che accompagnerà l’estate di Bagno d Romagna, con un calendario di sette spettacoli dedicati al teatro d’autore, alla comicità, all’intrattenimento. Auguriamo a Livio Valenti e a Nata Teatro, che ci accompagneranno per la rassegna teatrale estiva, e poi per quella invernale, dei prossimi quattro anni, un grande in bocca al lupo per il loro lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagno, su il sipario per il Teatro delle Terme

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