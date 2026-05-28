Cala il sipario sulla Rassegna Condivisa | ll Dio delle blatte in scena al Piccolo Teatro Fonderia Grock

Lo spettacolo “Il Dio delle Blatte”, scritto da Davide Miccione e Gerri Cucinotta, chiude la stagione della “Rassegna Condivisa” al Piccolo Teatro Fonderia Grock di Palermo. La rappresentazione sarà l’ultimo evento in programma, segnando la fine della rassegna. La pièce è stata inserita nel cartellone e si terrà nelle prossime settimane. La stagione si conclude con questa produzione, senza ulteriori spettacoli programmati.

Sarà “Il Dio delle Blatte”, spettacolo scritto da Davide Miccione e Gerri Cucinotta, a chiudere la stagione di “Rassegna Condivisa” al Piccolo Teatro Fonderia Grock di Palermo. L’ultimo appuntamento della rassegna andrà in scena il 7 giugno con una doppia replica, alle ore 19 e alle 21:15.Diretto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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