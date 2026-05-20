Sipario su Teatro in classe | Una lente e uno specchio per i nostri studenti

Si è concluso al Teatro Bonci il progetto Teatro in Classe, un'iniziativa portata avanti da tredici anni da Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale in collaborazione con Il Resto del Carlino e Conad. La cerimonia di chiusura ha visto la premiazione degli studenti coinvolti, che hanno partecipato a un percorso educativo dedicato al teatro e alla cultura. L'evento ha riunito studenti, insegnanti e rappresentanti delle organizzazioni coinvolte in un momento di riconoscimento e condivisione.

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Si conclude con la premiazione al Teatro Bonci Teatro in Classe, il progetto che Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale condivide da ormai tredici anni con Il Resto del Carlino e Conad. Un percorso che accompagna le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori al teatro, non come semplici spettatori, ma come osservatori attivi, capaci di trasformare la visione di uno spettacolo in analisi, confronto e scrittura. Cinque classi hanno seguito altrettanti spettacoli scelti dal cartellone del Bonci, incontrando linguaggi diversi, dal teatro documentario, alla commedia, alla tragedia, alla danza. Dopo la visione, gli studenti hanno lavorato a una recensione collettiva, pubblicata su un quotidiano vero e costruita secondo tempi, regole e responsabilità del giornalismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sipario su Teatro in classe: "Una lente e uno specchio per i nostri studenti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Il teatro specchio dei nostri silenzi. Binasco: "Senza eroi, solo persone"Quattro sconosciuti e un’insegnante di teatro si ritrovano in una sala di recitazione per sei settimane in una località di provincia nel Vermont. 'Love is in the hair' al Teatro Nuovo: uno specchio ironico delle nostre maschereSabato 9 maggio alle 21:00 al Teatro Nuovo arriva 'Love is in the Hair', lo spettacolo scritto e interpretato da Laura Pozone, con la regia firmata... Le sfide future del Teatro Stabile del Veneto: giovani e internazionalizzazione. Giù il sipario sulla stagione 25-26, con risultati positivi. Prossimo obiettivo: portare gli spettacoli anche all'estero. x.com Domande sui Noleggi del Teatro per produzioni in arrivo con un tempo molto limitato reddit Firenze, il nuovo sipario d'artista al Teatro Cartiere Carrara: inaugurata l’opera 'Shamorra' di Gianni AsdrubaliSi chiama Shamorra il sipario d'artista di Gianni Asdrubali svelato sabato al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Si tratta del decimo intervento di una collezione unica in Italia che, dal 2005, ha ... 055firenze.it Su il sipario su Città in note. La musica dei luoghi. A Cuneo tutto pronto per sei giorni di festivalLa maratona musicale del Ghedini e l’ensemble de I Virtuosi del Teatro alla Scala aprono la sesta edizione della rassegna ideata da Fondazione Artea e dal Comune ... cuneodice.it