Disperso in mare mentre praticava kitesurf | ricerche in corso sulla costa

Venerdì 1 maggio, un uomo di 39 anni è scomparso mentre praticava kitesurf nelle acque tra Torre Lapillo e Porto Cesareo, lungo la costa del Leccese. Le ricerche sono state avviate immediatamente e continuano nel tentativo di trovare il disperso. Le operazioni si concentrano nelle aree di Torre Chiana e dintorni, coinvolgendo diverse unità di soccorso in mare. La vicenda ha suscitato apprensione tra i residenti e i bagnanti presenti sulla spiaggia.

ERCHIE - Ore di apprensione a Erchie per le sorti di un 39enne, Cosimo Piepoli detto Mimmo, scomparso nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio, nelle acque tra Torre Lapillo e Porto Cesareo, marine del Leccese, in località Torre Chiana. L'uomo stava praticando kitesurf insieme a un gruppo di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Disperso in mare mentre praticava kitesurf: elicotteri sulla costa per le ricerchePORTO CESAREO – Stava praticando kitesurf quando è andato in difficoltà, facendo perdere le sue tracce nel mare di Porto Cesareo: sono ore di... Siracusa, turista minorenne disperso in mare: ricerche in corso a EloroTurista minorenne disperso a Eloro: ricerche in mare a Siracusa con motovedette, elicottero e forze dell’ordine al lavoro Momenti di grande... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trovato il cadavere del quattordicenne danese disperso in mare a Noto; Travolto dalle onde mentre nuota con un'amica, trovato il corpo del 14enne disperso in mare a Noto; Quattordicenne danese scomparso in mare: corpo recuperato nei fondali di lido di Noto dopo cinque giorni; Trovato il corpo di Jacques, il turista danese di 14 anni disperso in mare: era sparito nelle acque di Noto. Disperso in mare mentre praticava kitesurf: ore di apprensione per un 39enneUn pomeriggio di sport si è trasformato in ore di grande apprensione a Porto Cesareo, dove un kitesurfista di 30 anni, originario di Erchie, risulta disperso in mare. Secondo le prime ricostruzioni, i ... trnews.it Porto Cesareo, kitesurfista disperso in mare: ricerche in corsoLe operazioni sono partite in pochi minuti e si stanno concentrando nella cosiddetta Baia Grande, area molto frequentata dagli appassionati di sport acquatici. Impegnati nelle ricerche mezzi navali ... leccesette.it Corriere della Sera. . Oggi è la festa di un martire o di un disperso: il lavoro. Ma lo dico sottovoce, perché ad augurare «buon Primo Maggio» si passa per nostalgici dei soviet. Non che vada meglio negli altri giorni dell’anno. Se festeggi il 25 Aprile, ti criticano p - facebook.com facebook