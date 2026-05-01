Porto Cesareo Primo Maggio di angoscia | disperso in mare ricerche in corso

Un uomo risulta disperso nel mare del litorale di Porto Cesareo dopo essere scomparso durante un’immersione nel giorno del Primo Maggio. Le autorità competenti, tra cui la guardia costiera, i sommozzatori e i mezzi aerei, stanno portando avanti le ricerche senza interruzioni nel tentativo di trovarlo. Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, con l’obiettivo di individuare il più presto possibile il disperso.

Un uomo risulta disperso dopo essersi immerso nelle acque del litorale: le operazioni di soccorso, che vedono impegnati guardia costiera, sommozzatori e mezzi aerei, proseguono senza sosta nel tentativo di individuare il kiter.Qui l'articolo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Scomparso in mare a Porto Cesareo: un momento delle ricercheRicerche in corso tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, marine del Leccese, di un 39enne di Erchie, Mimmo Piepoli, scomparso in mare mentre faceva... Siracusa, turista minorenne disperso in mare: ricerche in corso a EloroTurista minorenne disperso a Eloro: ricerche in mare a Siracusa con motovedette, elicottero e forze dell’ordine al lavoro Momenti di grande... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Porto Cesareo, dodicenne aggredita da un rottweiler: prognosi di 20 giorni; La lumaca vampiro eletta mollusco dell'anno 2026. Popolazione nelle acque costiere di Porto Cesareo; Rottweiler si avventa su una 13enne: la ragazza aveva litigato con la proprietaria; Porto Cesareo, l’altra faccia del ponte del 25 aprile: spiaggia piena di rifiuti. Ore di forte apprensione sul litorale di Porto Cesareo, dove un kitesurfista di 39 anni, originario di Erchie, risulta disperso in mare dopo un pomeriggio di sport. In volo, per le ricerche, un elicottero della Guardia di Finanza. Secondo una prima ricostruzione, il gi - facebook.com facebook