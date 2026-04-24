Fred De Palma domina Milano | tra ritmi latini e nuovi successi

Fred De Palma sarà protagonista di un concerto al Fabrique di Milano il 1 ottobre. Il cantante porta sul palco i suoi ritmi latini e i recenti successi musicali. L’evento è stato annunciato attraverso i canali ufficiali dell’artista, che invita i fan a partecipare. La serata si preannuncia ricca di musica e nuove performance, con la presenza di un pubblico entusiasta che attende l’occasione di ascoltarlo dal vivo.

? Cosa sapere Fred De Palma annuncia il concerto La festa continua il 1 ottobre al Fabrique di Milano.. L'evento segue l'uscita del nuovo singolo Havana e segna l'evoluzione musicale dell'artista.. Il 1° ottobre il Fabrique di Milano ospiterà il concerto evento di Fred De Palma, un appuntamento intitolato La festa continua che segna il ritorno dell’artista con una proposta che unisce la tradizione del rap alle sonorità latine. L’annuncio arriva in un momento di grande fermento per l’interprete, che ha scelto proprio questa data autunnale per trasformare il palco milanese in una celebrazione della propria evoluzione musicale. Il percorso verso questo evento è stato tracciato da un rilascio improvviso avvenuto ieri sui canali social: il brano Havana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fred De Palma domina Milano: tra ritmi latini e nuovi successi Notizie correlate Fred De Palma annuncia ‘La Festa Continua’: show evento l’1 ottobre al Fabrique di MilanoMentre ‘La testa gira’ con Anitta ed Emis Killa continua a macinare numeri, crescendo giorno dopo giorno tra social e classifiche, in grande ascesa... Matteucci: il nuovo canto di protesta tra natura e ritmi latiniLa cantautrice lucchese Matteucci ha presentato alla mezzanotte di venerdì 10 aprile il brano intitolato L’albero, primo tassello del nuovo progetto...