Fred De Palma ha annunciato un nuovo spettacolo dal vivo intitolato “La Festa Continua”, previsto per l’1 ottobre al Fabrique di Milano. La sua canzone “La testa gira”, realizzata con Anitta ed Emis Killa, sta continuando a ottenere risultati positivi e a crescere nelle classifiche musicali. La data milanese rappresenta un momento importante per l’artista, che si appresta a portare sul palco il suo ultimo progetto.

Mentre ‘La testa gira’ con Anitta ed Emis Killa continua a macinare numeri, crescendo giorno dopo giorno tra social e classifiche, in grande ascesa su Spotify, già primo in tendenza TikTok e primo su Shazam, Fred De Palma annuncia ‘La Festa Continua’, la data evento – organizzata da Color Sound e Vivo Concerti – che lo vedrà protagonista il primo ottobre 2026 al Fabrique di Milano. Un’attesa scandita anche dalla uscita a sorpresa di Havana – prodotta da Cino, che ha accompagnato i fan in un vero e proprio countdown fino all’annuncio del live: un brano inedito condiviso mercoledì sui social dalla veste intima e inaspettata. Una ballad dal ritmo latino, diretta e personale, lontana dalle atmosfere delle sue canzoni più riconoscibili, che lascia emergere nuove sfumature e anticipa un anno ricco di evoluzioni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fred De Palma annuncia ‘La Festa Continua’: show evento l’1 ottobre al Fabrique di Milano

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