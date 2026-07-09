Avventure nella natura sconfinata

Da panorama.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato trovato senza vita nel parco, con ferite da arma da taglio. La polizia ha isolato l’area e avviato le indagini. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.

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