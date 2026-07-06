Dior | la sconfinata creatività della sfilata Haute Couture
Durante la seconda sfilata Haute Couture di Dior, lo stilista JW Anderson ha presentato una collezione caratterizzata da elementi sorprendenti e innovativi, senza mostrare segni di tentennamenti. La sfilata ha coinvolto anche l’artista statunitense Lynda Benglis, che ha consegnato un oggetto simbolico legato al suo lavoro in studio. La scena si è sviluppata come un’esplosione di idee, con Anderson che ha mantenuto un atteggiamento di apparente indifferenza di fronte alle proprie creazioni audaci.
Alla seconda Haute Couture per Dior, JW Anderson non bussa: incendia la stanza di idee e poi finge di nulla. È pirotecnico, inaspettato con grazia. L’artista statunitense Lynda Benglis gli consegna una miccia: «Sono immersa nel lavoro in studio. Lo studio è il mio laboratorio, per così dire.» Perfetta per una collezione dove la materia non obbedisce: balla, scivola, si gonfia, si annoda, ride un poco e poi rientra nell’atelier. Ogni abito è su misura, fatto a mano negli atelier Dior: migliaia di gesti, niente effetto speciale gratis. La modella Mona Tougaard in passerella per la sfilata Haute Couture autunnoinverno 2026-2027 di Dior. Paris Fashion Week, 6 luglio 2026. 🔗 Leggi su Amica.it
Dior at Paris Fashion Week 2026 | Haute Couture Show 4k
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