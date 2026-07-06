Dior | la sconfinata creatività della sfilata Haute Couture

Notizia in breve

Durante la seconda sfilata Haute Couture di Dior, lo stilista JW Anderson ha presentato una collezione caratterizzata da elementi sorprendenti e innovativi, senza mostrare segni di tentennamenti. La sfilata ha coinvolto anche l’artista statunitense Lynda Benglis, che ha consegnato un oggetto simbolico legato al suo lavoro in studio. La scena si è sviluppata come un’esplosione di idee, con Anderson che ha mantenuto un atteggiamento di apparente indifferenza di fronte alle proprie creazioni audaci.