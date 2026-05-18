Pedalando nella natura e nella storia | Appia Antica & Acquedotti

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un'avventura indimenticabile lungo la storica Via Appia Antica. Domenica 24 maggio un tour guidato porterà i visitatori a scoprire non solo i monumenti iconici, ma anche i luoghi segreti dove sono stati girati film celebri come "La Grande Bellezza" e "Ben-Hur".Una guida esperta sarà al fianco dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Tiffany & Co., le meraviglie invisibili della natura prendono vita nella nuova collezione di alta gioielleriaDisegnata da Nathalie Verdeille, Senior Vice President – Chief Artistic Officer, Tiffany & Co.

Pedalando nella natura e nella storia: Appia Antica & AcquedottiQuesta attività fa parte del calendario di visite guidate e attività didattiche promosse dal Centro Servizi al Turismo in convenzione con l'Ente Regionale Parco dell'Appia Antica. Voglia di tour ... romatoday.it

Pedalando nella natura e nella storia: Appia Antica e Valle della CaffarellaQuesta attività fa parte del calendario di visite guidate e attività didattiche promosse dal Centro Servizi al Turismo in convenzione con l'Ente Regionale Parco dell'Appia Antica Un suggestivo ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web