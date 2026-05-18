Pedalando nella natura e nella storia | Appia Antica & Acquedotti

Un'avventura indimenticabile lungo la storica Via Appia Antica. Domenica 24 maggio un tour guidato porterà i visitatori a scoprire non solo i monumenti iconici, ma anche i luoghi segreti dove sono stati girati film celebri come "La Grande Bellezza" e "Ben-Hur".Una guida esperta sarà al fianco dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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