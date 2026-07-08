Le indagini sulla morte di madre e figlia avvenuta a Pietracatella a dicembre 2025 hanno fatto passi avanti, con un nuovo sospettato. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle prove o sui cambiamenti nelle indagini, ma si parla di progressi significativi. La procura non ha ancora diffuso informazioni ufficiali sulle modalità di avvelenamento o sull’identità del sospettato. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte delle due persone.

Ci sarebbero importanti progressi nelle indagini sulla morte di Antonella Di Iesi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute per avvelenamento da ricina a Pietracatella a dicembre 2025. Gli inquirenti avrebbero individuato quattro sospettati, tra cui anche una persona estranea alla famiglia che avrebbe estratto la sostanza dai semi di ricino. I progressi delle indagini sul caso della ricina Gli investigatori che si stanno occupando del caso della morte di Antonella Di Iesi e Sara Di Vita avrebbero fatto importanti passi avanti per la individuare i responsabili del supposto avvelenamento da ricina. L’agenzia di stampa Ansa riporta di “significativi passi avanti e progressi importanti” nelle indagini, citando “fonti qualificate”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, spunta un nuovo sospettato: "Significativi passi avanti"

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Avvelenate con la ricina, gli investigatori: Sappiamo qual è il movente

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